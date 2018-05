O sorteio do Mundial'1998 foi falseado. A revelação foi feita esta sexta-feira por Michel Platini, antigo internacional francês e presidente da UEFA que, na época, liderava a organização do Campeonato do Mundo disputado em solo francês.

"França-Brasil na final, era o sonho de todos", afirmou Platini à rádio France Bleu Sport, reconhecendo que "houve um pequeno arranjo". "Não passámos seis anos a organizar o Mundial sem fazer algumas maldades. Achas que os outros organizadores de Mundiais não fizeram o mesmo?", questionou.

Quando foi realizado o sorteio, a França foi colocada no Grupo C, enquanto o Brasil ficou no A. Se ambos vencessem as respetivas séries, o que aconteceu, ficariam em lados diferentes do sorteio e só poderiam defrontar na final. O que aconteceu mesmo, com a equipa casa a vencer por 3-0. Considerado um dos melhores jogadores franceses de sempre, Michel Platini, atualmente com 62 anos, era o capitão da equipa que venceu o Euro'1984. Foi depois selecionador dos gauleses e acabou por ser eleito presidente da UEFA em 2007, cargo onde se manteve até 2015. Anunciou a candidatura à presidência da FIFA, mas acabou por desistir depois de ser apanhado num escândalo de corrupção que levou à sua suspensão por quatro anos.

Autor: Sérgio Krithinas