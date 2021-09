Pogba: «Não temos a melhor equipa do mundo»

A seleção francesa, campeã mundial em 2018, não vive os seus melhores dias. Mesmo com um plantel recheado de craques espalhados pelas melhores ligas do mundo, o desempenho da França nos últimos jogos - já são cinco empates consecutivos - está muito aquém do seu verdadeiro potencial. Uma das referências da equipa, Paul Pogba, até considera que já não estão no topo do futebol.





"Já passou muito tempo desde que ganhei uma partida com a seleção. Eu estranho, todos estranhamos. Já não somos a melhor equipa do mundo", comentou o médio do Manchester United, que também pediu mais intensidade aos seus companheiros. "Temos que mudar tudo e ser mais agressivos. É preciso suar mais a camisola".