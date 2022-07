'Reforço' para defrontar Portugal: Iñaki Williams anuncia que vai jogar pelo Gana

Depois de inicialmente ter recusado o convite da federação, o avançado do Athletic Bilbau, Iñaki Williams, anunciou que "a partir de hoje vai defender a camisola" da seleção ganesa, adversária de Portugal no Grupo H no Mundial2022.

"Hoje começa um grande desafio. A partir de hoje, vou defender a camisola do Gana com meus valores de bandeira, deixando a pele a cada minuto e sempre a dar o meu melhor. Sou uma das 'Estrelas Negras'", transmitiu o extremo nascido em Bilbau, através de um vídeo publicado nas redes sociais.

Iñaki Williams, de 28 anos, foi internacional sub-21 pela Espanha e jogou por uma vez na seleção principal, em 2016, num particular vencido pelos espanhóis diante da Bósnia Herzegovina (3-1), no qual foi suplente utilizado.

Há oito anos na principal equipa do Athletic, Iñaki acrescenta que "chegou a hora de encontrar as suas raízes, por tudo o que África e o Gana significam para si e para a sua família".

Na primeira fase do Qatar2022, Portugal está incluído no Grupo H, juntamente com Uruguai, Gana e Coreia do Sul, orientada pelo português Paulo Bento.