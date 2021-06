Rui Rio diz que "é racional" a candidatura conjunta para Mundial de futebol de 2030

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou esta sexta-feira que "é racional" uma candidatura conjunta de Portugal e Espanha ao Mundial de futebol de 2030, observando que seria uma forma de "rentabilizar" os 10 estádios construídos em 2004.

"Entendo que Portugal, a propósito do Euro 2004, construiu a meu ver, na altura, mal e continuo a dizer mal, um país sozinho construir sozinho 10 estádios de futebol para um campeonato que dura três semanas foi um erro brutal, que deu cabo das finanças públicas do país, e hoje temos muitos desses estádios onde quase não há jogos de futebol como sabemos", apontou Rui Rio.

E acrescentou: "Uma vez que o fizemos, devemos procurar rentabilizar. E, portanto, fazer uma candidatura, não sozinhos, mas em conjunto com a Espanha, quando já dispomos do grosso das infraestruturas, isso aí já me parece racional, no sentido até de minorar o erro que cometemos em 2004".

Portugal e Espanha apresentaram oficialmente hoje a "candidatura Ibérica" ao campeonato do mundo de futebol de 2030, numa cerimónia com a presença dos chefes de Estado e de Governo dos dois países, assim como dos presidentes das federações de futebol, Fernando Gomes e Luís Rubiales.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciaram em junho de 2019 que iriam estudar a possibilidade de "uma candidatura conjunta para a organização do Campeonato do Mundo de 2030".

As duas federações assinaram em outubro passado um protocolo de colaboração com vista a "impulsionar" essa candidatura conjunta.

Nessa altura, o Governo português, através do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, afirmou que via "com muito bons olhos e acolhe muito entusiasticamente a parceria" entre as duas federações.

A ideia da candidatura conjunta nasceu em novembro de 2018, quando o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, uma proposta para uma candidatura de três países, Espanha, Marrocos e Portugal.

Posteriormente, Marrocos saiu do projeto que ficou limitado a Espanha e Portugal.

A escolha do país, ou países, responsáveis pela organização do Campeonato do Mundo de 2030 será decidida em 2024.