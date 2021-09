União Europeia contra realização do Mundial a cada dois anos

O vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, mostrou-se esta quinta-feira preocupado com a possibilidade da FIFA avançar para a realização do Mundial a cada dois anos.





"Compartilho plenamente das dúvidas das federações nacionais de futebol europeias sobre a possibilidade de um Mundial a cada dois anos. A Europa é o epicentro mundial do futebol e temos o dever de preservar um modelo que respeite o interesse dos adeptos, o bem-estar dos jogadores e a lógica geral do calendário desportivo mundial, não apenas os interesses comerciais", afirmou Schinas, citado pelo 'Politico Europe'.As declarações de Margaritis Schinas surgem um dia depois de UEFA ter alertado para os perigos de organizar um Mundial de dois em dois anos, ideia que já foi rejeitada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) Ainda de acordo com o 'Politico Europe', o Parlamento Europeu vai votar, em outubro, uma proposta que foi apresentada aos vários grupos parlamentares no sentido de pedir às organizações desportivas que "respeitem a frequência estabelecida dos torneios desportivos internacionais, especialmente os europeus e campeonatos mundiais".Refira-se que na próxima quinta-feira a FIFA irá consultar, oficialmente, as federações-membro relativamente ao projeto.