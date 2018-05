Continuar a ler

De resto, a convocatória de Martínez não apresenta grandes surpresas, contando com nomes como Thibaut Cortois, Kevin de Bruyne, Eden Hazard ou Romelu Lukaku.O ex-benfiquista Axel Witsel também está na lista de 28 da Bélgica, que vai defrontar Portugal num particular a 2 de agosto, em Bruxelas.A Bélgica vai defrontar a Inglaterra, a Tunísia e o Panamá no Grupo G do Mundial2018, que se disputa na Rússia, de 15 de junho a 14 de julho.Thibaut Courtois (Chelsea/Ing), Simon Mignolet (Liverpool/Ing), Koen Casteels (Wolfsbrugo/Ale) e Matz Sels (Anderlecht).Toby Alderweireld (Tottenham/Ing), Laurent Ciman (Los Angeles FC/EUA), Leander Dendoncker (Anderlecht), Christian Kabasele (Watford/Ing), Vincent Kompany (Manchester City/Ing), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain/Fra), Jordan Lukaku (Lazio/Ita), Thomas Vermaelen (FC Barcelona/Esp) e Jan Vertonghen (Tottenham/Ing).Yannick Carrasco (Dalian Aerbin/Chn), Nacer Chadli (West Bromwich/Ing), Moussa Dembélé (Tottenham/Ing), Kévin De Bruyne (Manchester City/Ing), Marouane Fellaini (Manchester United/Ing), Youri Tielemans (Mónaco/Fra) e Axel Witsel (Tianjin Quanjian/Chn).Michy Batshuayi (Borussia Dortmund/Ale), Eden Hazard (Chelsea/Ing), Romelu Lukaku (Manchester United/Ing), Dries Mertens (Nápoles/Ita), Thorgan Hazard (Borussia Moenchengladbach/Ale), Adnan Januzaj (Real Sociedad/Esp) e Christian Benteke (Crystal Palace/Ing).