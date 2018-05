Continuar a ler

O selecionador da Alemanha, Joachim Löw, já havia dito que não levava o guarda-redes, que atualmente alinha pelo Bayern Munique, para o Mundial da Rússia se não fosse para ser titular da seleção campeã mundial em título.Löw chamou 27 jogadores para o estágio de preparação do Mundial'2018, dos quais quatro são guarda-redes, no entanto terá de reduzir a lista para 23 e entregá-la à FIFA até segunda-feira, 04 de junho.Internacional desde 2009, o atleta voltou a jogar pelo seu país na segunda-feira à noite, depois de oito meses de ausência, tendo alinhadoo durante meia-hora no jogo particular frente à equipa sub-20 da Alemanha (7-1 para a seleção principal).Se Neuer voltar à baliza dos alemães, o guarda-redes do Barcelona Mar-André ter Stegen deve regressar à condição de suplente, depois de ter sido titular no último ano.O campeão alemão pelo Bayern Munique está lesionado desde setembro, devido a uma fratura no pé, tendo perdido praticamente toda a atual temporada.Neuer, de 32 anos, já ganhou 13 títulos nacionais na carreira, nomeadamente, seis campeonatos alemães, uma Taça da Alemanha, quatro taças da liga alemã e duas supertaças da Alemanha.A nível internacional, o alemão venceu um Mundial, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia, um Campeonato do Mundo de Clubes e um Campeonato da Europa sub-21.Esta época, o habitual titular do Bayern e da seleção alemã esteve presente em apenas quatro jogos, três da liga e um da 'liga milionária', e sofreu dois golos.No Mundial2018, que se disputa de 14 de junho a 15 de julho, a Alemanha integra o Grupo F, juntamente com a Coreia do Sul, México e Suécia.