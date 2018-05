Ainda que os exames não tenham detetado uma lesão de realce , Marcos Acuña foi esta segunda-feira baixa no treino da seleção argentina, tendo apenas realizado exercícios no ginásio. O jogador do Sporting, recorde-se, apresentou queixas no joelho esquerdo depois de um cruzamento feito no treino de domingo e saiu a coxear.Desta forma fica em dúvida a presença do sportinguista no primeiro de dois jogos de preparação da Argentina tendo em vista o Mundial'2018, marcados para quarta-feira (Haiti) e para a próxima sexta-feira (Israel).

Autor: Fábio Lima