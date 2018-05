O momento em que Acuña se lesionou

Grande susto no treino da seleção argentina deste domingo. Marcos Acuña, um dos jogadores que nos últimos tempos tem merecido a titularidade por parte de Jorge Sampaoli, apresentou muitas queixas no joelho esquerdo, depois de ter feito um cruzamento num dos exercícios do treino.Segundo a Federação, o jogador do Sporting sofreu um traumatismo, sendo que a evolução da situação clínica do sportinguista irá ser controlada nas próximas horas.

Autor: Fábio Lima