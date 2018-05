André Silva inaugurou o marcador a favor de Portugal, no jogo desta segunda-feira frente à Tunísia , mas o seu tento foi insuficiente para evitar o empate. Na flash interview da RTP, o avançado admitiu que a equipa baixou de rendimento depois de se ver a vencer, mas está confiante no futuro."Entrámos a ganhar no jogo, mas deixámo-nos levar pelo resultado e a equipa adversária acabou por empatar. Estamos a trabalhar diariamente em relação à questão física , estamos a formar um leque de jogadores para no futuro lutarmos pelo sucesso", analisou, antes de ser questionado se Cristiano Ronaldo fez falta ao conjunto. "É o nosso capitão e só responder que sim a essa pergunta", afirmou.

Autor: Rúben Tavares