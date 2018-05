Chegou a falar-se na possibilidade de Eduardo Salvio vir a ser o médio-ala-direito da seleção argentina no Mundial’2018 num esquema de 3x5x2, mas Jorge Sampaoli parece querer inovar. O selecionador da alviceleste está a preparar a competição e, segundo a imprensa argentina, El Toto tem vindo a ser testado como... lateral-direito, já num esquema mais habitual com quatro defesas. Ou seja, o camisola 18 das águias é opção para o lugar que, no Benfica, é normalmente ocupado por André Almeida.