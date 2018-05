Continuar a ler

O futebolista Rachid Alioui, internacional por Marrocos, adversário de Portugal no Mundial'2018, vai estar fora de competição vários meses depois de uma cirurgia ao tendão, anunciou esta quinta-feira o Nimes, clube do jogador.De acordo com o clube, o avançado de 25 anos estará fora de competição vários meses, pelo que não estará presente no Mundial da Rússia, que decorrerá de 14 de junho a 15 de julho.

Autor: Lusa