O médio português realçou depois o poderio dos adversários que Portugal terá pela frente no Grupo B: "Começamos contra um dos favoritos, Espanha, e depois temos um jogo contra Marrocos. Eu, que joguei em França, posso dizer que é uma seleção muito forte. Depois contra o Irão, que é treinado por um selecionador que todos conhecemos".Antes da Rússia há compromissos de preparação para disputar e Bernardo Silva garante que o objetivo passa por ganhá-los todos: "Os jogos com Tunísia e Argélia enquadram-se no estilo de jogo de Marrocos. O da Bélgica talvez no de Espanha. Vamos dar o nosso melhor para ganhar e para chegar ao Mundial com a confiança no máximo".O jogador do Manchester City falou depois sobre a sua primeira temporada em Inglaterra, confessando que a adaptação ao futebol de Pep Guardiola nos citizens refletiu-se em menos minutos de jogo no início da época, situação que foi depois ultrapassada."Na primeira metade da época não joguei tanto como queria porque quando mudas de clube tens de adaptar-te ao treinador e à forma de jogar. Mas agora na segunda metade consegui ter o meu tempo de jogo e sinto-me em ótimas condições. Espero corresponder e dar muitas alegrias aos portugueses", concluiu.