Nos três jogos realizados em 2018, Portugal encaixou seis golos. Aos dois tentos consentidos perante a Tunísia, somam-se os três golos da derrota perante a Holanda e ainda o festejo da Salah, pelo Egito, no amigável de 23 de março. Na partida anterior, perante os Estados Unidos (1-1), a baliza portuguesa também não ficou incólume. O facto é que os quintetos defensivos nesses encontros sofreram sempre muitas alterações, bastando como exemplo o facto de Rui Patrício não ter sido titular em nenhuma deles. Com as melhores peças bem encaixadas a consistência terá de ser superior.