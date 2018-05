O sportinguista Sebastián Coates juntou-se esta quarta-feira aos trabalhos na seleção uruguaia, que por estes dias faz a primeira fase de preparação para o Mundial'2018. O defesa do Sporting, que disputou a final da Taça de Portugal no domingo, foi um dos cinco que hoje se estrearam nos treinos, a par de Martín Cáceres, Giorgian De Arrascaeta, Gastón Ramírez e Lucas Torreira.Na quinta-feira a preparação vai começar a 'apertar', com duas sessões de treino, algo que se repetirá na sexta-feira. Sábado haverá apenas um treino e domingo será dia de folga.

Autor: Fábio Lima