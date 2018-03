A seleção da Costa Rica está a levar muito a sério a preparação do Mundial'2018 e todos os pormenores são tidos em atenção. Por exemplo, a Federação daquele país exigiu que a vedação do centro de treinos em São Petersburgo fosse mais alta, para evitar olhares indiscretos."A vedação que tem dois metros e meio. O que estamos a pedir são dois metros a mais. É um tipo de vedação diferente, com um material leve que deixe passar o vento. Conversámos com a organização, eles entenderam a nossa posição e prometeram resolver. Não é nada que tenha um custo elevado, é só uma questão de visibilidade, que nos deixa trabalhar um pouco mais tranquilos", referiu Sergio Hidalgo, vice-presidente da Federação da Costa Rica, em declarações divulgadas pelos meios daquele organismoA seleção costa-riquenha está inserida no Grupo E, com Brasil, Sérvia e Suíça.

Autor: Luís Miroto Simões