A carta de Benicio

O pai do miúdo, Sebas Jaén, partilhou nas redes sociais a foto da criança junto do seu ídolo. "Enche-me de orgulho que tenhas conseguido entregar a tua carta e desejar-lhe muita sorte para o Mundial, que tenhas dito que confias e que gostas dele", escreveu. Depois, deixou um agradecimento especial a Messi. "Obrigado por me ter ajudado a cumprir o sonho do Beni."