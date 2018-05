Continuar a ler

Na lista de Zlatko Dalic estão, entre outros, os médios Luka Modric (Real Madrid) e Ivan Rakitic (FC Barcelona), as duas principais figuras do conjunto, e o avançado Mario Mandzukic (Juventus).



A Croácia está integrada no Grupo D, juntamente com a Argentina, a Nigéria e a Islândia.



Lista dos 24 pré-convocados:



Guarda-redes: Danijel Subasic (Mónaco/Fra), Lovre Kalinic (Gent/Bel) e Dominik Livakovic (Dínamo Zagreb).



Defesas: Vedran Corluka (Lokomotiv Moscovo/Rus), Domagoj Vida (Besiktas/Tur), Ivan Strinic (Sampdoria/Ita), Dejan Lovren (Liverpool/Ing), Sime Vrsaljko (Atlético de Madrid/Esp), Josip Pivaric (Dínamo Kiev/Ucr), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen/Ale), Matej Mitrovic (Club Brugge/Bel) e Duje Caleta-Car (Salzburgo/Aut).



Médios: Luka Modric (Real Madrid/Esp), Mateo Kovacic (Real Madrid/Esp), Ivan Rakitic (Barcelona/Esp), Milan Badelj (Fiorentina/Ita), Marcelo Brozovic (Inter/Ita) e Filip Bradaric (Rijeka).



O selecionador croata de futebol, Zlatko Dalic, pré-convocou esta segunda-feira 24 jogadores para o Mundial'2018, numa lista com as principais figuras e da qual sairá um defesa.O treinador adiantou que Vedran Corluka (Lokomotiv Moscovo) e Matej Mitrovic (Club Brugge) tiveram problemas físicos e que vai avaliar as respetivas lesões para saber qual será o defesa a não integrar os 23 finais.

Autor: Lusa