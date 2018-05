Continuar a ler

"Salah é muito importante para o Egito, é o goleador da seleção, e tem sido muito importante para o Liverpool. Creio que o Egito o tem aproveitado", disse Héctor Cuper, frisando que atrás de um jogador "tem de estar uma equipa".



Da lista de 29, da qual o técnico irá ainda excluir seis, consta também o guarda-redes Essam el Hadary, de 45 anos, e que se pode tornar no jogador mais velho a competir num Mundial, bem como o avançado Hassan.



O bracarense terminou a época com seis golos, cinco na I Liga, longe do registo de 2015/16, com 14 golos, mas ainda assim é um dos pré-convocados do Egito para o Mundial.



No Mundial'2018, a disputar entre 14 de junho e 15 de julho, o Egito integra o Grupo A, com Rússia, Uruguai e Arábia Saudita.



Lista dos 29 pré-convocados:



Guarda-redes: Essam El Hadary (Al Tauun/Ksa), Mohamed el Shennawy (Al Ahly), Sherif Ekramy (Al Ahly) e Mohamed Awad (Ismailiya).



Defesas: Ahmed Fathi (Al Ahly), Saad Samir (Al Ahly), Ayman Ashraf (Al Ahly), Mahmoud Hamdy (Zamalek), Mohamed Abdel Shafy (Al Fateh/Ksa), Ahmed Hegazi e Ali Gabr (West Bromwich/Ing), Ahmed Elmohamady (Aston Villa/Ing), Karim Hafez (Lens/Fra), Omar Gaber (Los Angeles FC/EUA) e Amro Tarek (Orlando/EUA).



Médios: Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud Abdel Aziz (Zamalek), Shikabala (Al Raed/Ksa), Abdallah Said (KuPS/Fin), Sam Morsy (Wigan/Ing), Mohamed Elneny (Arsenal/Ing), Kahraba (Al Itihad/Ksa), Ramadan Sobhi (Stoke/Ing), Trezeguet (Kasimpasa/Tur) e Amr Warda (Atromitos/Gre).



Autor: Lusa