Marcos Acuña não tem, afinal, qualquer problema físico de maior. O argentino do Sporting contraiu um traumatismo no treino desde domingo com a sua seleção e temeu-se algo grave, mas o jogador acabou por ser dado como apto.A Federação Argentina revelou que os exames feitos ao futebolista não detetaram qualquer lesão. Também Otamendi está fisicamente apto, após também ter feito exames complementares.

Autor: Luís Miroto Simões