Ainda o cronómetro não tinha atingido o minuto 90 e o árbitro italiano Luca Banti já havia apitado para o final da partida, o que deixou Fernando Santos exasperado, mas o selecionador nacional nega que tenha existido zanga. "Não estava zangado, houve equívoco comigo e com o 4º árbitro. Eu disse três e ele entendeu zero. Houve um mal-entendido e depois estivemos ali na conversa", esclareceu o técnico no final do jogo. A verdade é que no momento do apito final Fernando Santos reagiu de imediato dirigindo-se para o 4º árbitro de braços abertos, iniciando uma pequena discussão. As 11 substituições verificadas no total das duas equipas na 2ª parte pediam algum tempo de compensação...