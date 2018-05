Na hora de preparar um grande evento como um Mundial, é normal que as federações nacionais criem uma espécie de manual para ajudar os seus adeptos a sentirem-se da melhor forma possível no país onde decorre a prova. O normal é serem dados conselhos sobre como se comportar na rua, em espaços comerciais, cuidados de saúde, entre outros, mas a Federação Argentina de Futebol decidiu ir mais além e também optou por dar alguns conselhos mais... 'sentimentais'."O que fazer para ter uma oportunidade com uma mulher russa". É assim que no capítulo dedicado a "idioma e cultura russa", a AFA dá dicas sobre como se devem comportar os argentinos em solo russo. São oito pontos, com vários apontamentos que são descritos nas redes sociais como "machistas" e "antiquados", que pode consultar nas imagens abaixo.

Autor: Fábio Lima