"O professor encarregado do manual selecionou informações para dar aos assistentes e, infelizmente no momento da impressão do mesmo, devido a um erro involuntário, foi incluído um texto que nunca fez parte do manual. Avisados ??pelo pessoal administrativo do Departamento, eles procederam à sua retirada imediata. Lamentamos que esse erro tenha ofuscado a importância do dia e da atividade educacional permanente oferecida pela AFA, expressando as nossas mais sinceras desculpas aos que foram afetados pela publicação, o que de forma alguma reflete o pensamento da Federação Argentina de Futebol, nem do seu Presidente Claudio Tapia ou de qualquer um de seus diretores", refere a nota divulgada pela AFA.