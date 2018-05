Continuar a ler

"O resultado não era de certeza [o que esperava], queria ganhar. Empatar não é um bom resultado, nunca será para mim. Tínhamos condições para ganhar. Na primeira parte a equipa foi rápida, boas circulações, a ganhar espaços, com domínio praticamente total. Depois do 2-0 cometemos mais erros, principalmente defensivamente. Depois do segundo golo, permitimos que fizessem um golo, demos vida ao adversário. Foi um lance coletivo.""Esse está a ser um problema, a equipa está a sofrer golos, o que não é normal. Entrámos mais macios na segunda parte. Podíamos ter morto o jogo, tivemos uma oportunidade fantástica, não fizemos o 3-1 e acabámos por sofrer o golo. O jogo ficou mais equilibrado, ofensivamente não estivemos tão bem como naqueles trinta minutos. Estou farto de avisar para estes lances, a segunda bola é muito importante. Não estou muito contente com isto. A atitude sim, foi boa, os jogadores dão sempre o máximo. A questão não é essa. Tem a ver como a forma como nos posicionamos em campo na ação defensiva.""Não falo individualmente dos jogadores.""Houve coisas positivas e negativas. A partir de amanhã vou falar com os jogadores sobre isso".