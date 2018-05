Continuar a ler

Definir as escolhas"Foi igual ao Europeu, extremamente difícil definir os 23. Definir 50, o que observamos ao longo da época, é mais fácil. Depois quando vamos filtrar, torna-se muito mais complicado, à semelhança do que aconteceu. Esta convocatória deu-me muitas dores de cabeça. Finalizámos a convocatória há duas horas. Temos de enquadrar muitos fatores. Custa-me deixar de fora os que participaram no Euro'2016. A escolha foi esta. Agora mais importante que as ausências é falar de quem está, é com estes que vamos tentar tudo.""Sentimento que passa por todos, o que aconteceu não adjetivação possível. Tenho a certeza que os jogadores do Sporting vão deixar isso de parte.""Depende do que é o oito ou o seis. Não é normal Portugal usar um 6 específico, temos outros jogadores seguramente para fazer essa posição, que for esse o caso""Claro, não levar Éder, Nani ou outros que escreveram uma página brilhante no futebol português. Tenho de escolher os que melhor compõem este puzzle""Sobre o Fábio, registo a forma como ele, de forma exemplar, me comunicou pessoalmente e atempadamente a situação. Não se excluiu da Seleção, apenas que não estava disponível. Destaco a elegância que teve. A partir daí é uma questão arrumada. Sobre Raphäel, tem toda a qualidade para estar aqui, é verdade que nos últimos tempos esteve afastado. Monitorizamos os jogadores e depois de análise aprofundada, com grau de forte probabilidade, achamos que está em condições.""Não é possível dizer isso. Mas tenho a mesma confiança nos dois. Não seria justo esquecer da alta qualidade dos plantéis que participaram no Europeu. Tenho a mesma confiança, que é absoluta.""Não vamos começar com todos os jogadores. Preparámos muito bem tudo. Todos terão alguns momentos de férias. Mais importante é os jogadores estarem frescos mentalmente. Se assim for vão responder melhor, inclusivamente fisicamente.""Para mim são todos como meus filhos, não tenho enteados. Não ligo muito a clubes, olho para o que os jogadores me podem dar."Confronto entre um candidato e um favorito, que será um grande jogo e tenho confiança que o candidato possa vencer. A Espanha é um favorito, uma equipa fortíssima, mas não teremos nenhuma final com a Espanha. Os restantes adversários também são fortíssimos. Será uma fase de grupos difícil"