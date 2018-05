Continuar a ler

Na semana passada, a Rússia apresentou a sua lista provisória de 28 jogadores, mais sete reservistas, para o Mundial que começa em Moscovo em 14 de junho e decorre até 15 de julho.



"Foram encontradas provas insufientes para se considerar que houve violação das regras antidoping. A FIFA informou a AMA dessas conclusões e a AMA concordou e encerra o processo", refere o organismo, que não adianta informação sobre as investigações a jogadores que não vão ao Mundial.





Na semana passada, a Rússia apresentou a sua lista provisória de 28 jogadores, mais sete reservistas, para o Mundial que começa em Moscovo em 14 de junho e decorre até 15 de julho."Foram encontradas provas insufientes para se considerar que houve violação das regras antidoping. A FIFA informou a AMA dessas conclusões e a AMA concordou e encerra o processo", refere o organismo, que não adianta informação sobre as investigações a jogadores que não vão ao Mundial.

A FIFA anunciou esta terça-feira que não tem provas suficientes de doping em jogadores da Rússia que vão estar presentes no Mundial'2018, que se inicia em 14 de junho.A posição foi tomada após o organismo mundial de futebol receber informações da Agência Mundial Antidoping, amostras do laboratório de Moscovo e informação do antigo diretor do laboratório, Grigory Rodchenkov.

Autor: Lusa