Continuar a ler

Autor de 32 golos em 127 jogos pela seleção 'AA', Figo não inclui, no entanto, o conjunto comando por Fernando Santos entre os favoritos à vitória na competição.



"Possivelmente, não estamos entre os principais favoritos, mas sabemos como podemos competir", frisou o Bola de Ouro, formado no Sporting e que passou por clubes como o Barcelona, o Real Madrid e o Inter de Milão.



Na fase final do Mundial de 2018, que se realiza na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho, Portugal está integrado no Grupo B, defrontando Espanha (15 de junho, em Sochi), Marrocos (20 de junho, em Moscovo) e Irão (25 de junho, em Saransk). Autor de 32 golos em 127 jogos pela seleção 'AA', Figo não inclui, no entanto, o conjunto comando por Fernando Santos entre os favoritos à vitória na competição."Possivelmente, não estamos entre os principais favoritos, mas sabemos como podemos competir", frisou o Bola de Ouro, formado no Sporting e que passou por clubes como o Barcelona, o Real Madrid e o Inter de Milão.Na fase final do Mundial de 2018, que se realiza na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho, Portugal está integrado no Grupo B, defrontando Espanha (15 de junho, em Sochi), Marrocos (20 de junho, em Moscovo) e Irão (25 de junho, em Saransk).

O ex-futebolista internacional português Luís Figo afirmou no sábado que acredita que Portugal pode sagrar-se campeão mundial na Rússia, dois anos depois da vitória no Europeu, em França."Espero que Portugal seja campeão do Mundo. Tem uma mescla de jovens e jogadores com experiência. Para nós, era muito importante fazer uma boa fase final", disse Figo, nas Honduras, onde participou no denominado 'Jogo da Paz'.

Autor: Lusa