Continuar a ler

"Temos muitos desentendimentos com a Rússia", afirmou o ministro, dando como exemplos a crise ucraniana, a "intimidação" e a "interferência" russa no processo eleitoral e nos ataques químicos na Síria.Em sentido inverso, Jean-Yves Le Drian lembrou que os dois países têm interesses comuns e afirmou: "Devemos trazer à discussão as posições comuns, sem esconder as divergências",Em março, o Reino Unido anunciou um boicote dos membros do governo e da família real ao campeonato do mundo de futebol, depois de ter responsabilizado a Rússia pelo envenenamento do ex-espião Serguei Skripal e da filha em solo britânico.