O médio Pogba, do Manchester United de José Mourinho, o avançado do Atlético Antoine Griezmann, o extremo do Paris Saint-Germain Kylian Mbappé ou o defesa Raphael Varane, do Real Madrid, são as principais figuras, com Djibril Sidibé e Thomas Lemar do Mónaco de Leonardo Jardim."Foram escolhas ponderadas, que não vão agradar a alguns. (...) Escolhi também jogadores importantes para a vida do grupo", explicou Deschamps, ao canal televisivo TF1.Uma das surpresas da convocatória foi a inclusão do médio Steven N'Zonzi, do Sevilha, enquanto Kingsley Coman (Bayern), Anthony Martial (Manchester United) ou Alexandre Lacazette (Arsenal) estão na lista de 11 reservas, em caso de lesão de algum dos 23 atletas escolhidos.A França entra no Mundial da Rússia no grupo C, com jogos frente a Austrália, Peru e Dinamarca.Hugo Lloris (Tottenham/Ing), Steve Mandanda (Marselha) e Alphonse Aréola (Paris Saint-Germain).Lucas Hernández (Atlético de Madrid/Esp), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Benjamin Mendy (Manchester City/Ing), Benjamin Pavard (Estugarda/Ale), Adil Rami (Marselha), Djibril Sidibé (Mónaco), Samuel Umtiti (FC Barcelona/Esp) e Raphaël Varane (Real Madrid/Esp).N'Golo Kanté (Chelsea/Ing), Blaise Matuidi (Juventus/Ita), Steven N'Zonzi (Sevilha/Esp), Paul Pogba (Manchester United/Ing) e Corentin Tolisso (Bayern de Munique/Ale).Ousmane Dembélé (FC Barcelona/Esp), Nabil Fékir (Lyon), Olivier Giroud (Chelsea/Ing), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/Esp), Thomas Lemar (Mónaco), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) e Florian Thauvin (Marselha).