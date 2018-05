Continuar a ler

O Mundial'2018 será o terceiro do avançado alemão, que marcou 10 golos em 13 jogos disputados em mundiais.



O treinador revelou ainda que acredita que a Alemanha tem condições para segurar o título de campeã de mundo que conquistou em 2014 no Brasil. "Não é fácil conseguir o título, mas se há alguém que o pode alcançar é Joachim Löw [selecionador alemão]", concluiu.





Ottmar Hitzfeld, ex-treinador do Bayern Munique e Borussia Dortmund e antigo selecionador suíço, não tem dúvidas em apontar Thomas Müller como "o jogador do Mundial'2018"."Thomas Müller pode marcar a diferença, faz golos do nada e sabe como funciona um campeonato do mundo", afirmou Hitzfeld em entrevista ao site t-online.