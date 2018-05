Continuar a ler

A seleção da Tunísia já participou em quatro fases finais de Campeonatos do Mundo (1978, 1998, 2002 e 2006), contudo nunca conseguiu superar a fase de grupos. E este ano essa tarefa volta a ser hercúlea mas Humberto Coelho dá algum crédito aos magrebinos: "O grupo da Tunísia é muito complicado como não podia deixar de ser num Mundial, mas acredito que podem até passar. Vai depender muito dos jogos com a Bélgica e Inglaterra."



Humberto Coelho foi muito solicitado pelos tunisinos que, mal o viram no relvado do Estádio Municipal de Braga, logo o chamaram para tirar as habituais selfies, aproveitando também para dar duas pequenas entrevistas aos jornalistas presentes no treino de Portugal. O atual vice-presidente da Federação, agora com 68 anos, já foi selecionador tunisino e acabou precisamente a sua carreira como treinador em 2009 ao serviço desta seleção africana."Míster, míster", chamaram os tunisinos e Humberto Coelho simpaticamente acedeu, começando por dar "os parabéns à seleção tunisina, pelo brilhante apuramento para o Mundial". "Vocês fizeram uma grande campanha. Fiquei muito contente com o vosso apuramento e espero sinceramente que façam boa figura no Mundial", disse ainda.