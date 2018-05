Continuar a ler

Iniesta, que na final do Mundial'2010 frente à Holanda marcou o golo decisivo que deu a vitória da competição aos espanhóis, está consciente da dificuldade em repetir o título."Há que valorizar o que conseguimos e ter a consciência que ganhar o Mundial é algo quase impossível, muito, muito difícil. Ultrapassar as fases da competição, uma a uma, é muito exigente", afirmou o jogador.Para Iniesta, a Espanha apresenta, no entanto, uma grande seleção, que vive uma nova etapa, com um novo treinador, o ex-treinador do FC Porto Julen Lopetegui, e com jogadores jovens que foram aparecendo ao longo do tempo para se juntarem aos veteranos da equipa.O médio, de 34 anos, falou ainda sobre o percurso de Espanha no Mundial do Brasil, em 2014, no qual os espanhóis ficaram muito aquém das expectativas ao serem eliminados na fase de grupos"No Brasil, nós não estávamos ao nível que era exigido. Não acho que foi um fator em específico. Nem a fadiga, nem a falta de atenção. Pelo contrário, foi um conjunto de coisas. O que aconteceu nesse ano deve servir de aviso. Vamos todos para a Rússia com os pés bem assentes no chão", disse o espanhol.Iniesta é internacional pela Espanha desde 2006, tendo marcado 14 golos em 125 jogos.A seleção espanhola integra o grupo B do Mundial'2018, com Portugal, que defronta a 15 de junho em Sochi, Irão e Marrocos.