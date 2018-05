A seleção do Irão orientada pelo português Carlos Queiroz, adversária da seleção portuguesa no grupo B no Mundial'2018 juntamente com Espanha e Marrocos, venceu este sábado o Uzbequistão por 1-0 no primeiro jogo de preparação.O único golo da partida foi apontado aos 17 minutos pelo defesa Roozbeh Cheshm do Esteghlal F.C., equipa do principal escalão de futebol iraniano.