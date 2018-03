Continuar a ler

Sigurdsson chegou no verão passado ao Everton, vindo do Swansea City, por 45 milhões de libras (36,5 milhões de euros), a contratação mais cara da história do clube.



O médio islandês Gylfi Sigurdsson, do Everton, poderá ficar de fora do Mundial de 2018, na Rússia, devido a uma lesão num joelho, anunciou esta segunda-feira o clube inglês.Em comunicado, o Everton diz que o médio, de 28 anos, será visto por um especialista na tarde de hoje, mas é esperado que fique de fora o resto da temporada e em dúvida para o Mundial'2018, depois de se ter lesionado no sábado, no jogo da liga inglesa contra o Brighton.

