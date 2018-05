Continuar a ler

No Mundial da Rússia, Inglaterra estará inserida no Grupo G juntamente com Bélgica, Panamá e Tunísia.: Butland, Pickford e Pope.: Alexander-Arnold, Cahill, Delph, Jones, Maguire, Rose, Stones, Trippier, Walker e Young.: Alli, Dier, Henderson, Lingard e Loftus-Cheek.: Kane, Rashford, Sterling, Vardy e Welbeck.