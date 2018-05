Continuar a ler

Kwon Chang-hoon, que cumpriu seis jogos e marcou três golos na fase de qualificação, deveria juntar-se no início da próxima semana à seleção da Coreia do Sul para preparar o Mundial2018.



Na fase final, a Coreia do Sul está integrada no Grupo F, juntamente com Alemanha, México e Suécia. Kwon Chang-hoon, que cumpriu seis jogos e marcou três golos na fase de qualificação, deveria juntar-se no início da próxima semana à seleção da Coreia do Sul para preparar o Mundial2018.Na fase final, a Coreia do Sul está integrada no Grupo F, juntamente com Alemanha, México e Suécia.

O avançado sul-coreano Kwon Chang-hoon lesionou-se este sábado no tendão de Aquiles, no embate do Dijon com o Angers, e vai falhar o Mundial'2018, que se realiza na Rússia, com início a 14 de junho.De acordo com o treinador do Dijon, Olivier dall'Oglio, o jogador, de 23 anos, que foi substituído aos 76 minutos, vai ter de parar vários meses.

Autor: Lusa