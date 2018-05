A Argentina vai ficar privada do seu guarda-redes titular durante o Mundial de futebol da Rússia, depois de Sergio Romero ter-se lesionado no joelho direito durante um treino, revelou a Federação argentina (AFA)."Romero foi retirado da lista de 23 jogadores para o Mundial", indica a AFA numa nota na sua página na internet, revelando minutos depois que o substituto do guardião do Manchester United, de 31 anos, se trata de Nahuel Guzmán, do Tigres UANL.Romero, campeão olímpico pela Argentina nos Jogos de Pequim'2008, disputou ainda os mundiais de 2010 e 2014

Autor: Lusa