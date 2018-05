Continuar a ler

O prolongamento do contrato do técnico até ao Europeu de 2020 deve ser oficializado esta terça-feira.





Julen Lopetegui, selecionador espanhol, vai permanecer mais dois anos à frente dos destinos da seleção do país vizinho, segundo informa esta terça-feira o diário desportivo 'Marca'. A renovação do contrato do técnico é uma das primeiras medidas do recém-eleito presidente da federação, Luis Rubiales."Lopetegui era o meu preferido antes e continua a sê-lo. Não tenho a menor dúvida", disse o líder federativo, pouco depois de ser eleito.