Continuar a ler

O modelo alternativo é o clássico verde, mas no principal a camisola apresenta um tom verde mais claro, com umas linhas em forma de 'V' brancas no tronco e pretas nas mangas.



Na Rússia as 'Super Águias' vão disputar o Grupo D, com a Argentina, a Croácia e a Islândia.





A camisola que a seleção da Nigéria vai usar no Mundial da Rússia só será colocada à venda na próxima semana, mas a Nike já recebeu 3 milhões de encomendas! Os pedidos estão a superar largamente as expectativas, o que está a deixar boquiabertos os responsáveis pela marca norte-americana.O equipamento, apresentado em fevereiro deste ano, é inspirado na camisola que a seleção do país usou no Campeonato do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, onde alcançou o seu melhor resultado de sempre na competição: os oitavos-de-final.