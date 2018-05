Continuar a ler

A seleção argentina tem 13 jogadores acima dos 30 anos e Biglia faz um pedido aos críticos: "Que nos crucifiquem a nós ['veteranos'], que mal ou bem estamos habituados". De relembrar que a Argentina perdeu as últimas três finais que disputou (frente à Alemanha no Mundial’2014 e frente ao Chile nas Copas América 2015 e 2016), e tem sido sujeita a constantes críticas ao longo dos últimos anos.O experiente médio, atualmente ao serviço do Milan, deixou ainda uma promessa em relação aos jogadores mais velhos, já que para muitos deles será o último Mundial: "Vamos disparar a última bala da forma mais precisa que pudermos. Esperamos dar luta e fazer o melhor possível".