O treinador, que procura levar novamente a ‘Mannschaft’ ao título mundial após a conquista de 2014, também mostrou ser fã do egípcio Mohamed Salah. "O Liverpool e [Jürgen] Klopp têm muito a agradecer-lhe. Poucos tiveram tantos bons momentos como ele", expressou.Em entrevista ao site da federação alemã, Marco Reus declarou estar preparado para ajudar no Mundial, apesar de só ter realizado 15 partidas esta época devido aos problemas físicos que o assolaram. "Quero ser importante dentro do campo. Quando o torneio começar, vou ter 29 anos. Sei do que sou capaz", defendeu.O extremo do B. Dortmund é um dos 27 nomes da pré-convocatória de Joachim Löw – a lista final só é divulgada a 3 de junho –, após ter falhado a prova em 2014, por lesão. Agora terá concorrência de peso. "Todos são precisos. O técnico decide e nós temos de respeitar", frisou.