Continuar a ler

Campeão na Rússia pelo Lokomotiv de Moscovo, o médio confessou que, apesar de trintão, se sente "jovem" e que está melhor agora do que há "seis ou sete anos atrás", estando a passar "pelo melhor momento da carreira"."Estar aqui acaba por ser um prémio da boa temporada que fiz. Acho que, de certa forma, se fez justiça. Não merecia estar no Euro'2016, mas desta vez, tendo feito uma boa temporada, sabia que havia boas possibilidades de estar aqui", disse.Manuel Fernandes, que tem 12 jogos e três golos pela seleção lusa, considerou que "há muita qualidade" nos jogadores a nível do meio campo e que o selecionador Fernando Santos vai ter uma escolha "difícil"."Posso ocupar várias posições do meio campo e essa polivalência pode ser importante para a seleção", referiu o antigo jogador do Benfica.Manuel Fernandes rejeitou ainda a ideia que poderá ter alguma vantagem sobre os restantes 22 convocados de Fernando Santos por atuar na Rússia, país que vai receber o próximo Campeonato do Mundo."Posso ajudar talvez como tradutor. Não muito mais", brincou.Portugal, ainda com muitas baixas, incluindo Cristiano Ronaldo, volta hoje a treinar na Cidade do Futebol e no dia 28 de maio, Portugal defronta a Tunísia, em Braga, no primeiro particular que serve de teste para o próximo Campeonato do Mundo.Em 9 de junho, após os particulares com a Bélgica (dia 2 em Bruxelas) e com a Argélia (dia 7 em Lisboa), a equipa lusa viaja para a Rússia, onde tem estreia marcada frente à Espanha, em 15 de junho, em Sochi.Além dos espanhóis, Portugal defronta Marrocos a 20 de junho, em Moscovo, e o Irão, de Carlos Queiroz, a 25, em Saransk, nos restantes jogos do grupo B do Mundial'2018, que termina em 15 de julho.