Marrocos, que teve a sua última participação num Mundial em França, em 1998, integrará o grupo B, com Portugal, que defronta em Moscovo a 20 de junho, Espanha e Irão, de Carlos Queiroz.Na convocatória, destaque para as presenças de Mehdi Carcela, jogador que representou o Benfica, e de Manuel da Costa, antigo defesa-central do Nacional, com ascendência portuguesa.Além dos 23 escolhidos, Hervé Renard apontou três jogadores como reservas: Oualid El Hajjam (Amiens), Noussair Mazraoui (Ajax) e Youssef En-Nesyri (Málaga).A seleção marroquina concentra-se em Rabat a 24 de maio, no estágio que antecede o Mundial'2018, viajando depois para a Suíça, onde disputará dois jogos particulares, com Ucrânia (31 de maio) e Eslováquia (4 de junho).O último particular da equipa marroquina será com a Estónia, em Tallin, a 9 de junho.Munir (Numancia/Esp), Bono (Girona/Esp) e Ahmed Ahmed Reda Tagnaouti (IRT Tanger).Mehdi Benatia (Juventus/Ita), Romain Saiss (Wolverhampton/Ing), Manuel Da Costa (Basaksehir/Tur), Badr Benoun (Raja Casablanca), Nabil Dirar (Fenerbahce/Tur), Achraf Hakimi (Real Madrid/Esp) e Hamza Mendyl (Lille/Fra).Mbark Boussoufa (Al Jazira/EAU), Karim El Ahmadi (Feyenoord/Hol), Youssef Ait Bennasser (Caen/Fra), Sofian Amrabat (Feyenoord/Hol), Younes Belhanda (Galatasaray/Tur), Fayçal Fajr (Getafe/Esp) e Amine Harit (Schalke 04/Ale).Khalid Boutaib (Malatyaspor/Tur), Aziz Bouhaddouz (Saint Pauli/Ale), Ayoub El Kaabi (RSB Berkane/Mar), Nordin Amrabat (Leganés/Esp), Hakim Ziyech (Ajax/Hol) e Mehdi Carcela (Standard Liège/Bel).