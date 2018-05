Entretanto, aconfirmaram nas redes sociais que Salah pode, de facto, ir com a equipa dos 'Faraós' à Rússia. O médico da seleção falou com os responsáveis clínicos do Liverpool e ao que parece trata-se 'apenas' de uma lesão num ligamento.Autor de 44 golos esta época pelos reds, Salah 'embrulhou-se' com Sérgio Ramos e caiu, ficando com o braço preso no corpo do jogador espanhol. Ainda tentou manter-se em campo, mas saiu pouco depois,