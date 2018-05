Continuar a ler

"Acredito que Portugal é candidato, atendendo à sua prestação no Europeu (2016). É um forte candidato e não podemos esquecer que tem um dos melhores do mundo, como Cristiano Ronaldo. Acho que será destaque, pois Portugal tem muita qualidade, grandes jogadores, de grande talento, com classificação muito alta na FIFA. É o último campeão da Europa e prevemos um jogo muito difícil, mas estamos prontos", afirmou o treinador tunisino, na conferência de imprensa de antevisão.Nabil Maaloul disse ainda que a Tunísia tem "muitas semelhanças com Marrocos", adversário de Portugal no Grupo B, e chamou a atenção para o Irão, outra das equipas que vai defrontar a turma de Fernando Santos."Penso que Irão será uma das atrações do Mundial. Jogámos com eles e mostraram grande preparação. É um grupo difícil também para Portugal. Não podemos desprezar Marrocos e Irão, têm um futebol muito atlético e Portugal tem um jogo mais técnico, mas tem individualidades que lhe podem dar acesso à próxima fase", disse.A Tunísia está incluída no Grupo G com Inglaterra, Bélgica e Panamá e, apesar de esperar muitas dificuldades, Nabil Maaloul mostrou otimismo: "Podemos passar aos oitavos e, talvez, aos quartos de final", disse.Uma das preocupações de Nabil Maaloul prende-se com o Ramadão, período de um mês em que os muçulmanos jejuam do nascer ao pôr do sol (este ano de 16 de maio a 15 de junho)."Procurámos prevenir e antecipar o risco de hidratação que pode provocar lesões musculares", afirmou.