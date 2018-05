Continuar a ler

"Contávamos com um jogo difícil. Íamos jogar contra o campeão europeu. É verdade que a equipa nacional portuguesa estava com falta de alguns jogadores e isto é um jogo de preparação. São momentos para identificar dificuldades na preparação. Estamos muito satisfeitos com este empate. Vai permitir-nos preparar os próximos jogos nas melhores condições psicológicas.""Portugal não está, tal como a Tunísia, no seu melhor nível. Está no inicio da sua preparação. O nosso grupo só se juntou completamente nos últimos dias. Temos alguns lesionados, outros a recuperar. Outros jogaram toda a época cabe-nos encontrar a equação exata e fazer questão de estarem prontos dia 18, com o seu potencial máximo. Procuramos um nivelamento em termos atléticos.""Sim, acredito muito nisso. É um primeiro jogo, primeira semana de preparação de Portugal. Jogadores muito importantes que não estavam presentes e vão ser titulares. Nos próximos jogos Portugal vai estar mais em forma, jogadores mais descansados e em melhores condições físicas. Portugal vai jogar de uma forma muito positiva neste Mundial".