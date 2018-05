Continuar a ler

O médio da Roma ficou fora da lista de 28 pré-convocados da Bélgica para o Mundial2018, divulgada hoje pelo selecionador Roberto Martínez.



O treinador espanhol admitiu que Nainggolan fica de fora das escolhas devido a uma questão tática, por considerar que o médio não se enquadra na forma de jogar dos belgas e por não lhe conseguir dar um papel importante como tem na Roma.



Internacional belga há oito anos, Nainggolan já fez 29 jogos pela Bélgica, tendo apontado seis golos.



Depois da presença no Euro2016, em que marcou dois golos (frente à Suécia e País de Gales), o belga apenas esteve presente em dois jogos da Bélgica na fase de qualificação para o Mundial2018.



Esta ano, o jogador fez também um jogo de preparação pela seleção belga, frente à Arábia Saudita, porém como suplente utilizado, tendo jogado apenas 31 minutos.



Radja Nainggolan, de 30 anos, renunciou esta segunda-feira à seleção da Bélgica , depois da ausência na lista dos 28 jogadores belgas pré-convocados para o Mundial2018, divulgou o jogador na sua conta oficial do Instagram."É com a maior infelicidade que anuncio que a minha carreira internacional chegou ao fim. Sempre fiz tudo para representar a Bélgica, o problema é que incomodo muita gente. A partir de hoje, serei o principal adepto do meu país", disse o jogador.

Autor: Lusa