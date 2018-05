Continuar a ler

Nomes como Shinji Kagawa, Keisuke Honda e Shinji Okazaki encabeçam esta lista de 27 pré-convocados do Japão, que tem um total de 17 jogadores a atuar no estrangeiro.



Lista de pré-convocados:



Guarda-redes: Eiji Kawashima (Metz/FRA), Masaaki Higashiguchi (Gamba Osaka/JAP), Kosuke Nakamura (Kashiwa/JAP)



Defesas: Yuto Nagatomo (Galatasaray/TUR), Gotoku Sakai (Hamburgo/ALE), Tomoaki Makino (Urawa/JAP), Gen Shoji (Urawa/JAP), Wataru Endo (Urawa/JAP), Maya Yoshida (Southampton/ING), Hiroki Sakai (Marselha/FRA), Naomichi Ueda (Kashima/JAP)



Médios: Makoto Hasebe (Frankfurt/ALE), Shinji Kagawa (Borussia Dortmund/ALE), Gaku Shibasaki (Getafe/ESP), Toshihiro Aoyama (Hiroshima/JAP), Hotaru Yamaguchi (Cerezo Osaka/JAP), Ryota Oshima (Kawasaki/JAP), Keisuke Honda (Pachuca/MEX), Genki Haraguchi (Dusseldorf/ALE), Yuto Misao (Kashima/JAP), Takashi Inui (Eibar/ESP), Takashi Usami (Düsseldorf/ALE) e Yosuke Ideguchi (Cultural Leonesa/ESP);



O Japão divulgou quinta-feira a lista de 27 pré-convocados para o Mundial'2018 e Shoya Nakajima, ao contrário do que o Portimonense tinha anunciado , não consta nos planos do selecionador Akira Nishino.O extremo dos algarvios falha assim aquela que seria a sua primeira grande competição, após se ter estreado pela seleção nipónica no particular frente ao Mali, no passado mês de março.