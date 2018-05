Antes da partida da seleção brasileira para Inglaterra, onde defrontará a Croácia no dia 3, Neymar garantiu que estará no Mundial, apesar de, nesta altura, ter receio de alguma recaída, após a lesão no pé direito. "Perder o medo demora um pouco, mas nada me impedirá. O receio que sinto é por estar três meses parado", disse o craque.