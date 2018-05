Para além da surpreendente presença do Panamá no Mundial'2018, também um dos árbitros nomeados pela FIFA tem uma história peculiar e irá realizar o seu sonho.Falamos de Gabriel Victoria, o árbitro assistente que não corre simplesmente atrás dos 22 jogadores que disputam um jogo de futebol, mas que corre com camiões que recolhem o lixo, limpando as ruas da cidade do Panamá todos os dias.O panamiano, que já exerce a função de cantoneiro de lixo há 25 anos, chegou a ser árbitro FIFA em competições nacionais e internacionais em 2008.